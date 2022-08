Torna “Ul gir di Alp”

Domenica 14 agosto la regione del Nara ospiterà l’escursione enogastronomica “Ul gir di Alp”. Durante un tragitto lungo 11km e passando tra 7 punti di ristoro i partecipanti potranno scoprire i salumi e i prodotti caseari e vinicoli della regione.

Il tragitto e le tappe

La passeggiata comincerà a Cancorì, raggiungible anche con l’auto a partire da Leontica, Castro o Olivone. Qui, presso il ristorante “La Pernice”, sarà servita la colazione (cornetti e caffè). Ai partecipanti saranno inoltre consegnati un marsupio con posate, un bicchiere e un bracciale di riconoscimento. L’escursione continuerà poi all’Alpe Gualdo e proseguirà verso l’Alpe di Stabio, l’Alpe Pian Nara, l’Alpe Pian Laghetto e l’Alpe Boggesi, per poi spostarsi alla Fornace per l’aperitivo. Presso punti di ristoro i i partecipanti potranno degustare prodotti quali ad esempio yogurt, crostate, affettati e formaggi. Il pranzo avrà luogo a Cancorì, sempre presso il ristorante la Pernice: polenta, spezzatino, gorgonzola, latte, vini, gelati artigianali e molto altro allieteranno le papille dei partecipanti. La giornata si concluderà alla 17.00. In caso di brutto tempo la manifestazione sarà annullata. Maggiori informazioni all’indirizzo https://www.ulgirdialp.ch/

Immagine “Ul gir di Alp”

Maggiore accessibilità grazie a seggiovia e bus

Per tutti coloro che avessero delle difficoltà a salire a piedi fino all’Alpe di Nara, vi sarà la possibilità di accorciare il percorso, saltando due punti di ristoro e arrivando direttamente all’Alpe Pian Nara con la seggiovia. Vi sarà inoltre la possibilità di accorciare ulteriormente il percorso scendendo con il bus dall’Alpe Boggesi alla Fornace.

I costi

La partecipazione all’escursione enogastronomica sarà gratuita per i bambini tra gli 0 e i 5 anni, mentre per i bambini dai 6 ai 12 anni il costo di partecipazione sarà di 28 franchi. Per tutti gli altri, il prezzo sarà di 55 franchi.