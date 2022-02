Torna OrientaTI, un’opportunità per scegliere il futuro

Tutti gli atenei svizzeri in Ticino un’occasione unica

Solo in Ticino gli studenti del medio superiore hanno l’opportunità di incontrare in una volta tutti gli istituti accademici svizzeri; in altre regioni della Svizzera l’offerta informativa è infatti limitata agli atenei della regione o a quelli della stessa zona linguistica. Anche per questo, la manifestazione è particolarmente apprezzata dalle università d’Oltralpe, alle quali si offre una finestra privilegiata per presentarsi nella Svizzera italiana.