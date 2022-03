Torna Lugano Marittima, apre il concorso per esercenti

Aperto il concorso per gli esercizi pubblici

Il Municipio ha deciso nella seduta di oggi di aprire il concorso per gli esercizi pubblici cittadini che avranno la possibilità di inoltrare la propria domanda di partecipazione. La Città dovrà attribuire quattro postazioni che dal 1° giugno al 31 agosto 2022 saranno alla Foce. Il concorso sarà aperto agli esercizi pubblici cittadini affiliati a GastroLugano o Hotelleriesuisse. Le postazioni per Lugano Marittima saranno quattro, con otto turni da un mese e mezzo per otto partecipanti e ogni operatore avrà una casetta di sei metri quadri per il servizio e una casetta di sei metri quadri come magazzino sulla Terrazza della Foce. Il Municipio, spiega in una nota, terrà conto di diversi requisiti tra cui il carattere innovativo del progetto, la coerenza con lo spirito dell’evento, la qualità dei prodotti, originalità dell’assortimento, esperienza e l’impatto dell’allestimento.