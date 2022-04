Torna la vita a Corippo

Con le sue antichissime case in pietra e i suoi stretti vicoli Corippo è tuttavia un villaggio unico nel suo genere ed è stato classificato monumento storico fin dal lontano 1975. Ecco perché la Fondazione Corippo nata nello stesso anno s’impegna non soltanto nella conservazione degli edifici del borgo, ma anche per riportare vita fra queste antiche mura. È nato così il progetto di “albergo diffuso” entrato nella sua fase di realizzazione nel maggio del 2020. I lavori sono stati ostacolati dalla pandemia e dal susseguente confinamento e si sono rivelati più complessi del previsto, ma la prima fase s’è conclusa alla vigilia di Pasqua, con la consegna dell’osteria completamente rinnovata e ampliata e che fungerà anche da reception per il futuro albergo diffuso, le cui camere saranno situate in una manciata di antichi rustici debitamente rinnovati. L’apertura ufficiale dell’albergo è prevista per giugno.