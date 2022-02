Torna la neve nell’Alto Ticino

Torna (finalmente) la neve nell’Alto Ticino. Secondo quanto riferisce Meteo Svizzera, nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 14 centimetri di neve a Bosco Gurin, 3 centimetri verso il San Bernardino, 13 in zona Robiei, 5 ad Altanca e 15 al Ritom. “Non sono dati negativi, ma ci aspettavamo qualcosa in più” ci dicono da Locarno Monti.

Venti in calo

Rispetto a quelle registrate ieri, le raffiche di vento di oggi hanno un’intensità minore (allerta 2). In pianura dovrebbe essere ventoso fino al tardo pomeriggio. Sempre per il pomeriggio, le previsioni annunciano, anche per il Ticino centrale, cielo soleggiato con temperature massime di 19 gradi. Domani e venerdì, invece, bisogna attendersi giornate soleggiate con venti deboli e massime attorno ai 13 gradi.