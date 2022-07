Torna la canicola

Cosa dobbiamo aspettarci

“Per via di questo anticiclone la stabilità farà si che i temporali saranno sostanzialmente limitati alle zone alpine e non porteranno particolare refrigerio”, ha continuato l’esperto. “Per la nostra regione il caldo sarà piuttosto continuo. Non ci aspettiamo dei picchi, ma un aumento della temperatura a partire da domani.” Viste le alte temperature si rischia un’allerta di grado 4 settimana prossima? “Non è escluso”, ha risposto Gaia, “ma non è la variante più probabile. È più possibile che si rimanga sull’allerta di grado 3 per diversi giorni”. Il caldo sarà intenso: in pianura.