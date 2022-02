Torna il Premio Spitzer, scuole fatevi avanti

La Fondazione Federica Spitzer comunica che è stato pubblicato il bando di concorso del Premio Spitzer per le scuole 2022. Dotato di 10.000 franchi e alla sua quinta edizione, il premio sostiene progetti di istituti scolastici pubblici e privati del settore medio, medio superiore e professionale che educano alla presa di coscienza dei genocidi, delle persecuzioni o dei totalitarismi contribuendo a prevenire l’insorgere di conflitti razziali, culturali e religiosi e favorendo riflessioni e attività di scambio interculturale e interreligioso fra gruppi di alunni.

Il 26 gennaio 2022, a Bellinzona - in occasione di un collegamento in streaming con il villaggio di Neve Shalom dove musulmani, ebrei e cristiani convivono in pace e frequentano la medesima scuola - è stato premiata la vincitrice dell’edizione 2020: la Scuola moderna di musica. La consegna del Premio era stata posticipata causa pandemia.