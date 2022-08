Torna il Memorial Dj Augu

Torna puntuale anche quest’anno il Memorial DJ Augu, dedicato ad Augusto Morici, il popolare deejay bellinzonese scomparso in seguito a malattia 9 anni fa. L’evento si svolgerà il prossimo 28 agosto al campo calcistico di Monte Carasso: una giornata all’insegna dell’amicizia, della beneficenza e anche della solidarietà. Come noto i famigliari di Augu organizzano dal 2014 questa giornata per raccogliere i fondi da inviare all’Associazione Elilongiso di Gordola, che si sta adoperando con grande impegno per costruire una scuola a Kavinga in Angola. La famiglia Morici desidera portare a termine questo bellissimo progetto nello spirito di Augusto, ragazzo sensibile ai problemi delle persone più deboli e più povere. Carlo, Silvana, Gianni, Lilly ed Anny sperano perciò che gli amici e i conoscenti del loro congiunto possano presentarsi numerosi a questo appuntamento.