Torna il Japan Matsuri

Dopo due anni di assenza, il 10 e l’11 settembre torna a Bellinzona il Japan Matsuri, il festival giapponese della Svizzera Italiana, che nel 2019 ha attirato 10'000 visitatori in due giorni.

La cucina come tema centrale

Punto di forza dell’evento sarà la gastronomia. Il festival proporrà una visione variegata dell’arte culinaria nipponica, la quale non offre solo sushi o sashimi, ma anche saporiti piatti tradizionali come i takoyaki, l’okonomiyaki, i dorayaki, i nikuman, e altre specialità da scoprire. Quest’anno l’area Street food sarà ampliata e comprenderà anche un’area all’aperto.