Torna Endorfine, svelati i primi nomi

Il figlio del più noto narcotrafficante della storia Sebastian Marroquin, alias Juan Pablo Escobar, figlio del più noto narcotrafficante della storia, è uno di questi personaggi. La sua vita si intreccia come in un romanzo con una delle vicende criminali che più hanno segnato l’epoca moderna in Occidente. Una storia di potere, terrore e sangue, soprattutto per la Colombia, ma oggi anche un’eccezionale esperienza di perdono e riconciliazione tra Sebastian e le vittime del padre.

Alec Ross, Consigliere dell’innovazione per Obama

La quarta edizione del festival non può non parlare di innovazione e tecnologia. Dalla rivoluzione dei Big Data a quella del mondo del lavoro, passando per il metaverso e la nuova finanza delle criptovalute, fino allo strapotere economico e politico dei grandi imprenditori come Mark Zuckerberg e Elon Musk o di colossi come Google e Amazon. Sarà un vero e proprio guru in materia come Alec Ross a relazionale il pubblico luganese su questi temi. Autore del best-seller The Industries of the Future, Alec Ross è stato ai vertici dell’amministrazione statunitense, durante gli anni della presidenza Obama, lavorando come Consigliere all’innovazione sia per la campagna presidenziale del 2008 sia presso il Dipartimento di Stato guidato di Hillary Clinton.