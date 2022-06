Tiziano Galeazzi prosciolto in Italia

Tiziano Galeazzi è stato prosciolto dal Tribunale di Bergamo. Nei confronti del municipale di Lugano, il tribunale del capoluogo orobico ha emesso un non luogo a procedere. Ad anticipare la notizia è il Corriere del Ticino. Stando a informazioni raccolte dal foglio di Muzzano, il tribunale italiano ha deciso di prosciogliere il municipale Udc anche per motivi di territorialità, in quanto i fatti oggetto del procedimento sono avvenuti in Ticino.