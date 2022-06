Tilo “I passeggeri sono aumentati rispetto al 2019”

I passeggeri tornano ad affollare i treni Tilo, superando addirittura i livelli pre-pandemici. “Ci sono due fattori importanti che hanno portato a questo risultato” dice Denis Rossi, direttore di Tilo. “Il primo - ha spiegato ai microfoni di Ticinonews - è dovuto alla ripresa del traffico stradale, che causa colonne e imbottigliamenti. Questo aiuta il trasporto ferroviario e pubblico in generale”. “Il secondo fattore - spiega Rossi - è l’aumento del prezzo della benzina, un costo importante per chi usa spesso il mezzo privato”.

“A corto termine i biglietti non aumenteranno”

“Al momento non prevediamo aumenti di prezzi” afferma il direttore di Tilo, specificando che “non sono stati aumentati i costi del trasporto nonostante l’offerta sia cresciuta del 50%. I prezzi dei biglietti ferroviari sono rimasti volutamente invariati e a corto termine resteranno così. Sarà, in prospettiva, un ulteriore vantaggio per noi”.