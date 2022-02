Tilo, cambiamenti nei collegamenti

Per ulteriori informazioni£

La causa di queste misure sono degli sbarramenti di binari per lavori alla stazione di Chiasso. I viaggiatori sono pregati di “consultare l’orario online prima di mettersi in viaggio. Maggiori informazioni sui singoli collegamenti sono consultabili sull’orario online. In alternativa, è psosibile utilizzare l’app Ffs Mobile, oppure contattare il Rail Service Ffs allo 0848 44 66 88 (Chf 0.08/min. da rete fissa svizzera) o allo +41 512 257 800 (dall’estero).