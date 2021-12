Ticino Turismo lancia un concorso: “Ridisegniamo il territorio”

Realizzare nuovi manifesti artistici che contribuiscano a promuovere, in chiave moderna, la bellezza del Sud delle Alpi. È con questo obiettivo che Ticino Turismo, in collaborazione con l’associazione culturale no profit Creattivati, lancia un concorso rivolto a tutti gli artisti residenti in Svizzera, chiamati a rappresentare un luogo a scelta all’interno del comprensorio delle quattro regioni del Cantone. I partecipanti potranno scegliere liberamente la tecnica da utilizzare: dalla grafica all’illustrazione fino alla pittura. Una giuria di sette membri selezionerà 25 opere che andranno ad affiancare 25 manifesti d’epoca attraverso i quali, in passato, il Ticino ha veicolato la propria immagine in Svizzera e all’estero.

Le nuove opere selezionate entreranno a far parte di una mostra itinerante che, il prossimo anno, toccherà i principali poli Cantone. Proprio nel 2022, infatti, ricorrono i 50 anni dalla nascita dell’allora Ente Ticinese per il Turismo. “Per sottolineare questo importante anniversario abbiamo in programma una serie di attività, alcune delle quali verranno svelate nei prossimi mesi – spiega Angelo Trotta, direttore di Ticino Turismo - . La mostra itinerante avrà lo scopo di promuovere la bellezza del nostro territorio in una chiave diversa, mettendo in dialogo le immagini del passato con quelle del presente. Uno dei nostri obiettivi è anche quello di creare un ponte tra la promozione turistica e gli artisti sul territorio attraverso un progetto comune”.

Da parte dell’ideatrice e direttrice di Creattivati Adriana Bock, e della curatrice Annalisa D’Apice: “Le idee migliori spesso nascono da una intuizione semplice. Pensavamo all’immagine da cartolina del nostro Ticino, veicolata da centinaia di manifesti – spesso bellissimi per grafica e contenuto – che fanno parte della nostra storia. Perché – ci siamo dette – non riprendere e farsi ispirare da quei lavori, lasciando mano libera alle artiste e artisti del nostro territorio? E perché non offrire loro il palcoscenico delle strade e delle piazze del nostro turismo? Siamo qui perché Ticino Turismo ha creduto in questa intuizione”.