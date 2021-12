Ticino sempre più over 80, il Cantone risponde

Una tendenza che ha portato il Cantone a riflettere sulla necessità di potenziare il numero di letti in casa anziani, le ore per le cure a domicilio e le strutture per l’assistenza. Tre diversi settori che per la prima volta sono stati integrati in una pianificazione unica, appena approvata dal Governo e presentata in conferenza stampa dal Dipartimento sanità e socialità.