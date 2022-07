Ticino a te: prodotti locali, sostenibilità e cultura

Ha preso il via la nuova campagna del Centro di Competenze Agroalimentari Ticino, denominata Ticino a te. Alla rete omonima partecipano 196 artigiani che propongono un vasto ventaglio di prodotti regionali, molti del quali contrassegnati dal marchio Ticino regio.garantie, Ticino a te si rivolge ai consumatori locali e internazionali, alla ristorazione collettiva e privata. Il CCAT crea così ponti e opportunità tra i vari attori sul territorio, incentivando produzione, distribuzione e consumo dei prodotti locali. Uno dei suoi obiettivi è sviluppare questa messa in rete di produttori e prodotti, in collaborazione col Dipartimento delle Finanze e dell’Economia. I prodotti regio.garantie si trovano oggi facilmente nelle filiali della grande distribuzione ticinese, oltre che nelle botteghe di paese, presso i produttori o sugli shop online presenti su www.ticinoate.ch .

Prodotti regionali e sostenibilià

“Scegliendo un prodotto stagionale e regionale possiamo essere sicuri di fare la scelta giusta” afferma Sem Genini, membro fondatore e presidente del CCAT. “Un’ulteriore dimostrazione è fornita dall’EcoScore ideato da Beelong (indicatore nato nel campus dell’École Hôtelière de Lausanne) che in modo molto chiaro e trasparente conferma come i prodotti regionali abbiano un impatto molto minore sull’ambiente. In questi ultimi tre anni difficili abbiamo avuto modo di comprendere quanto il settore primario sia fondamentale per il nostro fabbisogno alimentare; incrementare il più possibile la quota di autoapprovvigionamento dovrebbe essere uno degli obiettivi primari di ogni paese” conclude il presidente del CCAT.