Sono 429 i casi di coronavirus registrati nelle ultime 48 ore. Purtroppo si registrano anche 5 nuovi decessi, con il totale dei morti per Covid in Ticino che sale a 1’022. Uno dei decessi, comunica Adicasi, è avvenuto in casa anziani. Negli ospedali invece ci sono 98 pazienti, di cui 13 in cure intense. Martedì le persone ricoverate erano 83 in totale e 11 in cure intense.