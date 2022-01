“Test ripetuti nelle scuole: è forse il momento?”

“Non è l’ora di introdurre test di massa nelle scuole?”. A chiederlo in un’interrogazione sono Giorgio Fonio e Fiorenzo Dadò (Ppd) al Consiglio di Stato. Dal prossimo 10 gennaio, proprio il Governo, ha introdotto l’obbligo di indossare la mascherina già a partire dalla prima elementare. Una misura che però, secondo lo stesso Berset non sarebbe sufficiente per indentificare e combattere rapidamente l’epidemia, allo scopo di evitare anche le numerose quarantene che stanno mettendo in difficoltà tutto il sistema.