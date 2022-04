Terzo binario, finestre nuove per i vicini?

Per il progetto «3. binario e fermata Piazza Indipendenza» viene ampliata la protezione contro il rumore. L’innalzamento della parete fonica potrebbe infatti non essere sufficiente per schermare il fastidio. Per questo motivo, gli abitanti delle case più vicine alla stazione potranno richiedere la sostituzione delle finestre.

La valutazione

L’Ufficio federale dell’ambiente (Ufam) ha eseguito la verifica del progetto e lo ha classificato come una modifica sostanziale sul tema del rumore in fase d’esercizio. In sostanza, “questa modifica non cambia di molto i valori delle immissioni foniche, ma riconosce la possibilità di sostituzione – in termini più estesi e migliorativi – degli infissi di quegli edifici dove i valori limiti di immissione sono superati nonostante la posa di ripari fonici”, spiegano le Ffs in una nota.