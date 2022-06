Tentativi di ricatto nell’ambiente a luci rosse

In base a quanto ricostruito finora, le persone prese di mira vengono contattate tramite servizi di messaggeria istantanea o direttamente per telefono da un numero estero. Evocando una controversia relativa a dei mancati appuntamenti con delle escort, gli autori chiedono in maniera minacciosa di essere richiamati con urgenza. Il tutto prospettando possibili conseguenze a livello sia familiare sia personale nell'intento di ottenere una somma in denaro di diverse migliaia di franchi.