Tegna, il ragazzo è deceduto

Oggi, poco prima delle 14, nei pressi del “pozzo di Tegna” vi è stato un annegamento. Lo comunica la Polizia cantonale. Stando a una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta dovrà stabilire, un 14enne cittadino del Liechtenstein si è trovato in difficoltà dopo essersi tuffato nel fiume, non riuscendo più a riemergere. Le persone presenti hanno quindi allertato gli enti di soccorso cercando nel frattempo di trarre in salvo il minore.