Tavolino Magico, in Ticino più beneficiari

Lo scorso anno Tavolino Magino ha salvato e distribuito oltre 5mila tonnellate di alimenti, il 14% in più rispetto al 2019. Ad utilizzare il servizio offerto da Tavolino Magico e dagli oltre 3mila volontari sono state oltre 21mila persone in difficoltà. Nel 2021 sono stati inaugurati 6 nuovi centri di distribuzione e per il 2022 sono previste altre 10 nuove aperture.

Più beneficiari in Ticino

In Ticino sono state distribuite 640 tonnellate a 2’200 beneficiari (nel 2020 erano 2’016), grazie all’aiuto dei 300 volontari. A Cadenazzo, centro logistico di Tavolino Magico, sono stati fatti dei lavori di ampliamento per ospitare più cibo e poterlo distribuire. “In futuro dovrebbe nascere un altro centro di distribuzione nel Luganese”, spiega il direttore Alex Stähli in una nota.