Tanto traffico sulla A2, “È per il caos negli aeroporti”

C’è traffico. Un’osservazione che solitamente non fa notizia, viste le colonne che si formano quotidianamente sulle nostre strade. Il flusso veicolare è però insolitamente intenso sull’autostrada A2, soprattutto per un lunedì estivo. Intorno alle 16 disagi erano segnalati sull’autostrada A2, tra Lugano Nord e Melide, tra Chiasso e Chiasso Brogeda e al portale Sud della galleria autostradale del San Gottardo. Il traffico turistico si concentra principalmente durante il fine settimana. Cosa sta succedendo in questo lunedì?