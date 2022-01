Tamponi, le possibilità questo weekend

Chi ha sintomi si faccia testare

Le persone che presentano sintomi anche lievi – come raffreddore, febbre, mal di testa, mal di gola, perdita improvvisa di gusto o olfatto – sono invitate a mettersi in auto-isolamento e a contattare la hotline cantonale tramite telefono (0800 144 144), e-mail ([email protected]) o WhatsApp (079 219 79 96). Le collaboratrici e i collaboratori della hotline fisseranno l’appuntamento per il test in uno dei checkpoint operativi il fine settimana a Bellinzona, Lugano e Mendrisio o indirizzeranno l’utenza su altre possibilità.