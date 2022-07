Si è verificato un tamponamento a catena a Sant’Antonino. Cinque veicoli e una roulotte stavano circolando in direzione di Cadenazzo quando, per motivi da stabilire, sono entrati in collisione. Nessuno sarebbe rimasto ferito. A darne notizia RescueMedia. Sul posto sono intervenuti i Pompieri Cadenazzo per la pulizia del campo stradale ed il recupero dei liquidi fuoriusciti dai veicoli accidentati, oltre alla polizia che effettuato rilievi del caso. Il traffico in direzione di Locarno è rimasto fortemente perturbato per circa un’ora.