Tampona una roulotte con la macchina

Oggi, verso le ore 11.30, sull'autostrada A2 in territorio di Airolo vi è stato un tamponamento. Secondo quanto riferisce la Polizia cantonale, una 50enne automobilista francese residente in Francia stava circolando sull'A2 in direzione nord sulla normale corsia di marcia. Poco prima della galleria di Stalvedro, per cause che spetterà all'inchiesta di polizia stabilire, l'autovettura è andata a tamponare una roulotte trainata da una vettura alla cui guida vi era un 52enne olandese residente in Olanda.