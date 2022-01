Swissminiatur, un modellino spazzato via dal vento

Brutta sorpresa per il Team di Swissminiatur al rientro dalle vacanze invernali. Il forte vento della prima settimana di gennaio ha infatti danneggiato gravemente il modello di Piazza Grande di Locarno all’interno del parco. Una parte dei palazzi è infatti “volata” via, mentre la parte dedicata al festival del Film di Locarno, per cui il modellino era stato inaugurato nell’aprile 2017 in occasione della 70esima edizione della rassegna cinematografica, non ha subito danni. “Questo è il peggior danno riscontrato all’interno del Parco Swissminiatur, dopo i danneggiamenti causati da vandali nei confronti di diverse miniature nel giugno 2015”, scrive in una nota il management del parco, che ha allegato alcune fotografie per mostrare i danni subiti.