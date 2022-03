Swiss Re, quasi 4 milioni a Ermotti

Quasi 4 milioni di franchi a Sergio Ermotti per presiedere il Consiglio di Amministrazione (CdA) di Swiss Re: il 61enne ex numero uno di UBS (dal settembre 2011 all'ottobre 2020), nel 2021 ha incassato dalla società riassicurativa compensi per 3,8 milioni di franchi, a fronte dei 2,6 milioni dell'anno prima, quando era ancora un semplice membro dell'organo di sorveglianza.