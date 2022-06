Swiss Harley Days, ecco come cambia la viabilità

Dopo cinque anni di assenza, la città di Lugano accoglierà di nuovo gli Swiss Harley Days. Le roboanti moto americane saranno protagoniste nelle vie della città da giovedì 30 giugno a domenica 3 luglio. In occasione dell’evento alcune strade verranno chiuse alla circolazione e la polizia di Lugano spiega come cambia la viabilità durante questi 4 giorni. La polizia invita inoltre i conducenti a informarsi sulle condizioni del traffico prima di mettersi alla guida e di seguire le indicazioni del personale alle deviazioni del traffico. Per chi vuole spostarsi in città, è invitato a privilegiare i trasporti pubblici.

Lungolago sbarrato per 4 giorni

I cambiamenti più importanti riguardano il lungolago, che sarà sbarrato totalmente e in modo continuo alla circolazione stradale da giovedì a domenica (dalle ore 06.00 del 30 giugno alla mezzanotte di domenica 3 luglio). Il tratto interessato parte dalla rotonda del LAC fino all’altezza di Piazza Castello. Lo stesso sbarramento verrà attuato anche su via della posta e via Nizzola. L’accesso al Casinò, a Piazza Indipendenza, alle vie Stauffacher e Marconi sarà garantito percorrendo Corso Elvezia e proseguendo su Riva Albertolli (da Piazza Castello) dove verrà creata una corsia appositamente riservata agli utenti del Casinò, ai residenti e ai possessori di un parcheggio privato nelle vie soprammenzionate.

Via Magatti, via della Posta e Piazza Rezzonico

Da mercoledì 30 giugno (ore 06:00) sino a domenica 3 luglio (ore 24:00) gli accessi a via Magatti e via della Posta verranno garantiti per i residenti così come per coloro che dispongono di un parcheggio privato. Da martedì 27 giugno (ore 07:00) a martedì 4 luglio (ore 24:00) saranno invece inagibili i posteggi pubblici di Piazza Rezzonico.

A2, utilizzare l’uscita Lugano Nord

A causa della chiusura del lungolago, la polizia invita gli utenti a utilizzare l’uscita autostradale Lugano Nord per raggiungere il centro cittadino.