“Svizzera a rischio per i problemi dei vicini”

Ad aprire le danze è stato il multimiliardario Elon Musk, che per una sua “bruttissima sensazione sull’economia” sta pianificando una riduzione del 10% dei dipendenti di Tesla. Anche un peso massimo come l’Ocse manifesta pessimismo. La scorsa settimana, l’Organizzazione ha riferito che l’economia mondiale dovrebbe “rallentare fortemente” a causa della guerra in Ucraina. Il Pil globale dovrebbe crescere solo del 3% nel 2022 (contro il 4,5% atteso nel dicembre scorso) e del 2,8% nel 2023. Riviste al ribasso anche le prospettive di crescita della Confederazione, che scendono dal 3 al 2,5%.

“Benzina pesa meno sui nostri bilanci”

Eppure, sebbene non sia esente da queste evoluzioni, per Giovanni Barone Adesi, professore di teoria finanziaria all’Usi intervenuto in diretta a Ticinonews, la Svizzera è messa meglio rispetto ad altri paesi. Fra i motivi di difficoltà c’è il forte aumento dei prezzi dei carburanti. Secondo Barone Adesi, tuttavia, questo problema è per noi relativo. “Nei nostri budget famigliari la benzina pesa meno rispetto a quanto avviene, per esempio, fra i nostri vicini italiani”. E il pericolo che la Confederazione corre è proprio questo: “Se la Svizzera rischia qualcosa è perché i suoi clienti sono in difficoltà, Ue in primis”.