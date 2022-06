Svincolo autostradale di Biasca, lavori di pavimentazione presso la rotonda

Prenderanno il via lunedì 13 giugno i lavori di rifacimento della pavimentazione della rotonda presso lo svincolo A2 di Biasca (diramazione Valle di Blenio - Biasca - Bassa Leventina).

I lavori si svolgeranno durante le ore diurne e – meteo permettendo - si concluderanno mercoledì 15 giugno in serata. Durante questi tre giorni di lavori (comprese le due notti) la rotonda dovrà essere chiusa totalmente al traffico. Per l’occasione sarà predisposta una deviazione attraverso il centro di Biasca da e per la Valle di Blenio e la Bassa Leventina che sarà debitamente segnalata.