Sventata rapina a mano armata, 4 arresti

In manette 4 uomini, già noti alla giustizia ticinese, che si trovavano su una vettura rubata che è stata intercettata in un parcheggio. Uno di loro era ricercato per la rapina ai danni di un portavalori avvenuta due anni fa a Molinazzo di Monteggio