Svelata la riorganizzazione della viabilità a Bellinzona

I cambiamenti

Il progetto cantonale, si legge in un comunicato, “ha lo scopo di velocizzare il trasporto pubblico e gestire meglio la viabilità attorno al centro storico di Bellinzona”. Oltre all’introduzione di una nuova generazione di semafori è prevista la riorganizzazione della mobilità dei veicoli con accessi al centro storico che avverranno principalmente da Viale Stefano Franscini-Via Jauch e da Piazza Indipendenza-Via Dogana, e non più su Via Ghiringhelli e Via Orico. Su quest’ultima, così come in Vicolo Sottocorte, sarà permesso unicamente il servizio a domicilio con entrata da Piazza Governo, mentre al nodo di Viale Stefano Franscini-Via E. Motta-Via Zorzi, diversamente da oggi, sarà permessa la svolta a sinistra per i veicoli provenienti da nord, oltre alla svolta a destra per chi proviene da sud. La rete viaria interna rimarrà percorribile in generale a senso unico, ad eccezione di via Dogana tra Piazza Governo e Piazza Indipendenza. Al trasporto pubblico verrà data ulteriore priorità anche grazie all’uscita ad esso dedicata, insieme ai residenti della via medesima, da Vicolo Sottocorte verso nord, e all’introduzione di un’ulteriore corsia preferenziale su Via Zorzi verso sud.