Susten, le vittime erano due docenti

Erano due docenti le persone che hanno perso la vita sabato nell’incidente sul Passo del Susten, dove il mezzo militare su cui viaggiavano è precipitato per oltre 200 metri. Lo comunica il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS), che è rimasto “profondamente toccato dalla tragedia” ed ha espresso “profondo cordoglio e la propria vicinanza alle famiglie”. Entrambi i docenti, di 51 e 57 anni, erano residenti e attivi in Ticino. In queste ore verrà attivato un sostegno psicologico agli allievi e ai colleghi docenti.