Superamento livelli, luce verde dal Governo

Le precisazioni del Governo Nell’emendamento il Governo chiarisce anche alcuni punti a seguito della reazioni che hanno fatto seguito sull’ipotesi di avvio della fase sperimentale. Il Governo precisa di essere d’accordo che la valutazione della sperimentazione avvenga a cura di un ente indipendente esterno al DECS, nonché che la Commissione formazione e cultura del Gran Consiglio venga coinvolta. Anche i docenti di matematica e tedesco impegnati nella sperimentazione “saranno seguiti da formatori esperti nella didattica delle discipline e soprattutto nella didattica laboratoriale, affinché le ore di laboratorio possano essere sfruttate al meglio nel seguire gli allievi in base alle loro diverse peculiarità e potenzialità”. Sulle preoccupazioni legate alla disponibilità di spazi, il Governo precisa che già ora le classi sono divise in due gruppi (corsi A e B) e benché la modalità attuale non contempli un raddoppio della necessità di spazi, la proposta per la fase sperimentale non pone particolari problemi. Per quanto riguarda invece la disponibilità di docenti supplementari per la sperimentazione, “in termini quantitativi la previsione è di un massimo di 2.25 docenti di tedesco e 3.45 docenti di matematica equivalenti a tempo pieno, numeri che non dovrebbero porre problemi”.

Il coinvolgimento della quarta media

Sul fatto che la sperimentazione non coinvolga la quarta media, il Governo ricorda i motivi di questa scelta. “Le discussioni in seno al gruppo di lavoro costituito nel marzo 2021 per elaborare un progetto di superamento dei corsi attitudinali e di base su tutto il secondo biennio della scuola media hanno fatto emergere la difficoltà di trovare una modalità adeguata, condivisa e sostenuta da sufficiente consenso, per il superamento della differenziazione strutturale in IV classe. Se per la III media la proposta non ha posto problemi particolari (...), per la IV classe, e di conseguenza anche per la revisione delle norme relative al passaggio dalla fine della scuola dell’obbligo alle diverse scuole postobbligatorie, le opzioni considerate dal gruppo di lavoro sono al momento tre”. La prima prevede l’abbandono della differenziazione strutturale sull’intero biennio, continuando anche in IV classe con i laboratori di matematica e tedesco a classi dimezzate e a gruppi eterogenei. La seconda prevede che i gruppi di allievi siano omogenei, dunque costituiti sulla base delle capacità e delle attitudini degli allievi. La terza opzione per la IV media prevede di ricorrere, almeno in parte, a laboratori organizzati a moduli tematici. Il Governo ricorda infine che il gruppo di lavoro si è impegnato “a consegnare un progetto inerente alla IV media e ai criteri di passaggio alle scuole postobbligatorie entro l’autunno 2022”. Un progetto che “sarà adeguatamente coordinato con la sperimentazione in III media e che sarà in ogni caso sottoposto ad una nuova consultazione tra circa un anno”.