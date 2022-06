Summer in Morcote a tempo di Rock

Sabato 2 luglio alle 18 prenderà ufficialmente il via il “Summer in Morcote 2022”, con il primo appuntamento tutto a tempo di rock, dove si potrà assistere alla presentazione del libro “Frontstage – Ritratti sul palco”. La raccolta, di Massimo Rana, verrà presentata per la prima volta in Svizzera e contiene 28 scatti inediti in bianco e nero che sintetizzano una carrellata di 120 artisti e gruppi musicali del mondo della musica rock internazionale. David Bowie, Bruce Springsteen, Frank Zappa, AC/DC, Elton Johny, U2 e Ramones sono solo alcuni degli artisti immortalati da Rana fra gli anni ’80 e ’90, divenuti poi soggetti sia del libro sia della mostra fotografica, che si svolgerà tutti i fine settimana dal 2 al 17 luglio nella sala Sergio Maspoli del Comune di Morcote.