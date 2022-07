Sull’A13 a Tenero a 205 km/h

Nell'ambito di controlli della velocità sono state riscontrate, negli scorsi giorni, due gravi infrazioni alla circolazione stradale. Un primo caso, comunica la Polizia cantonale, è stato constatato il 17 luglio poco dopo le 5, sulla A13 in territorio di Tenero, direzione Locarno, dove è stato intercettato un 22enne cittadino svizzero domiciliato nel Locarnese. Il giovane circolava ad una velocità di 205 chilometri orari dove il limite è di 100. Un secondo si è verificato il 27 luglio poco dopo la 1.30, sulla A2 in direzione Nord, in territorio di Monteceneri. Un autoveicolo viaggiava ad una velocità di 190 chilometri orari dove il limite è di 100. Gli accertamenti hanno permesso di risalire all'identità del conducente. Si tratta di un 25enne cittadino italiano domiciliato nel Canton Grigioni.