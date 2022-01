Sul San Salvatore anche d’inverno

La scelta della destagionalizzazione

La scelta di tenere aperto tutte le 4 stagioni è frutto di un’idea nata nel 2019 che vuole rendere maggiormente attrattiva quella che fino a poco tempo fa era una destinazione prettamente estiva, specialmente per dare una spinta in più al turismo ticinese anche durante il periodo invernale. Il nuovo direttore, Francesco Markesch, ha la certezza che in un periodo tranquillo questa offerta esclusiva possa essere una meta non solo per gli ospiti d’oltralpe, ma anche per i ticinesi per scoprire le bellezze del nostro territorio. Secondo il comunicato di Funicolare San Salvatore, si può affermare che durante le vacanze di fine anno sono stati molti anche i ticinesi a salire sul Pan di Zucchero del Ticino.