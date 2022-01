Strade letali per la fauna, si richiede l’aiuto di Ustra

La superstrada e la linea ferroviaria Ferrovia Mendrisio-Varese(FMV) dividono la zona agricola da una zona boschiva e umida dove è presente il riale Laveggio. Questi ostacoli infrastrutturali non permettono alla fauna di spostarsi per procurarsi cibo, trovare riparo, colonizzare nuovi territori e riposarsi.

I Municipi di Mendrisio e Stabio sono confrontati con una crescente letalità della piccola fauna nell’attraversamento della superstrada A394 in territorio di Mendrisio – Genestrerio e Stabio. “La recinzione, in particolare quella più bassa, è rotta in diversi punti e permette quindi alla piccola fauna di attraversare la superstrada. Non sono inoltre presenti corridoi faunistici che consentono agli animali di muoversi con più sicurezza per soddisfare i propri bisogni vitali”, spiegano in una nota.