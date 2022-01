“Stiamo scherzando col fuoco”

Un rischio che mette in difficoltà gli ospedali

Il perché è presto detto. Ridurre i giorni di isolamento o quarantena vuol dire riportare sul luogo di lavoro persone che possono “potenzialmente diffondere il virus”, spiega Garzoni. Come il consigliere di Stato Raffaele De Rosa, anche Garzoni non si dice sorpreso dalla misura. “L’ho accolta con stupore e preoccupazione”, ribadisce. “Il Consiglio federale ha dato prova di coraggio già nel periodo natalizio ed è andato tutto relativamente bene ma se non dovrà andare bene ora vorrà dire che gli ospedali dovranno lavorare di più”, sottolinea Garzoni. Per il medico, poi, sarebbe necessario distinguere il periodo di quarantena e/o isolamento tra le persone vaccinate e quelle non vaccinate.