Stangata sui premi: parla De Rosa

La notizia è di ieri: gli svizzeri devono attendersi un importante aumento dei premi di cassa malati. È quanto emerso da uno studio realizzato dalla società di consulenza Accenture. In Ticino, l’aumento potrebbe sfiorare il 10%. Un’ennesima stangata che si somma al carovita, che pesa notevolmente sulle tasche dei cittadini. Ne abbiamo quindi parlato con il direttore del Dss Raffaele De Rosa, confrontato ogni anno, a eccezione di quello in corso, con una crescita dei premi.

“Lo studio presentato in questi giorni da Accenture ricalca quanto già emerso da altri studi”, esordisce Raffaele De Rosa. “Questo ci fa ribadire il nostro sentimento di profonda preoccupazione e di rabbia, in quanto queste prospettive, fosche e difficili, arrivano proprio in un periodo come l’autunno, che sarà molto complicato per molti cittadini e per le imprese”.

Sappiamo che queste settimane, proprio per la questione dei premi, sono abbastanza intense per i governi cantonali e per quello federale. Che informazioni avete finora dall’Ufsp e quali osservazioni trasmetterete a Berna?

“Il processo della formazione dei premi è molto complicato. Dura diverse settimane e termina verso fine settembre con la decisione dell’autorità federale in merito all’aumento dei premi di cassa malati. In qualità di Cantone, purtroppo riceviamo solo informazioni sommarie e molto parziali. Non abbiamo quindi i mezzi per poterci esprimere con cognizione di causa su un dossier così importante. E anche quest’anno questo meccanismo non è cambiato, benché avessimo inoltrato tre iniziative cantonali. In particolare, il principio di una di queste è già stato approvato attraverso l’iniziativa Lombardi, che chiede proprio di dare più informazioni ai Cantoni nell’ambito della procedura di approvazione dei premi. Questo nuovo processo non è tuttavia ancora implementato”.

Con queste informazioni che cosa potreste effettivamente fare?

“Abbiamo già dimostrato negli anni che il Canton Ticino, tramite le competenze che ha saputo sviluppare nell’ambito dell’area di gestione sanitaria, ha potuto segnalare aumenti di premi non del tutto giustificati. Ciò ha condotto anche a risparmi di costi che superano i 20 milioni di franchi. Questo avviene sia nell’interesse dei cittadini, sia in quello del Cantone, che poi interviene a titolo sussidiario per sostenere i cittadini nella riduzione dei premi”.

Rimane sempre il grande capitolo delle riserve degli assicuratori malattia, che si continuano a evocare per tentare di mitigare l’impatto sul cittadino. È una richiesta che farete per i premi del 2023?

“Sì, la richiesta rientra in una delle tre iniziative cantonali che ho citato e che è stata ripresa da alcuni deputati a Berna (penso a Lorenzo Quadri e al vallesano Nantermod). Benché la nostra iniziativa sia stata accantonata, queste altre due sono ancora esistenti e sono state approvate da un ramo del parlamento federale. Ritengo però estremamente importante potere utilizzare il margine di manovra dato dalle riserve, le quali ammontano a 12 miliardi di franchi. L’utilizzo non deve però essere fine a sé stesso, ma deve permettere di stabilizzare il sistema, per poi implementare le riforme necessarie per tornare a dare trasparenza e sostenibilità a tutto il sistema dei premi di cassa malati”.