Stabio, uso parsimonioso dell’acqua e pozzo “Savoy”

Le Aziende Municipalizzate di Stabio comunicano che al momento il comune può garantire un’erogazione senza limitazioni, ma in ragione del “persistere della siccità, per assicurare anche nelle prossime settimane una regolare distribuzione, si raccomanda a tutti un uso parsimonioso di acqua potabile”.

In particolare si prega di:

evitare il lavaggio di veicoli o piazzali;

- evitare il ricambio frequente di acqua nelle piscine;

- ridurre l’irrigazione di giardini ed aiuole (ad es: giorni alterni);

- non sprecare l’acqua potabile in nessuna attività non indispensabile.