Stabio, spara a una donna e si suicida

È avvenuto un fatto di sangue nel tardo pomeriggio in via Bagni a Stabio. Poco dopo le 18:30, stando ad una prima ricostruzione, un 51enne residente in provincia di Varese, per cause che spetterà agli inquirenti stabilire, ha sparato con un'arma da fuoco a una 45enne anch’essa residente in Provincia di Varese. La donna, secondo una prima valutazione medica, ha riportato gravi ferite tali da metterne in pericolo la vita. Il 51enne ha poi rivolto l'arma verso sé stesso togliendosi la vita. Lo comunicano Ministero pubblico e Polizia cantonale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e in supporto quelli della Polizia comunale di Stabio, della Polizia città di Mendrisio e quella di Chiasso, oltre ai soccorritori del SAM. Al fine di consentire le verifiche e i rilievi del caso, l'intera zona è stata isolata e messa in sicurezza. Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l'intervento del Care Team. L'inchiesta per chiarire le cause di quanto accaduto e possibili collegamenti con un fatto di sangue avvenuto sempre questo pomeriggio in provincia di Varese è in corso ed è coordinata dalla Procuratrice pubblica Valentina Tuoni, in collaborazione con le Autorità italiane.