Stabio, la donna è fuori pericolo

La dinamica

La donna sarebbe stata trovata a terra all’entrata dell’edificio, le Terme, in cui faceva le pulizie. L’aggressore avrebbe aspettato che tutti uscissero dall’edificio per poi spararle. Sarebbe riuscito ad entrare nello stabile poiché la vittima, a causa del caldo, non avrebbe chiuso la porta. Questa mattina la polizia scientifica era sul posto per effettuare i rilievi.