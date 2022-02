Spinge un passeggino e viene investito

“Una 51enne automobilista dominicana residente nel Luganese circolava su via Generale Guisan proveniente da Savosa. Per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, mentre effettuava una svolta a sinistra per immettersi su via Ciusarella ha investito” il cittadino “srilankese residente nella regione che stava attraversando la strada spingendo un passeggino che trasportava una bambina”, scrive la Polizia comunale, che specifica che la bambina “non ha riportato ferite”.