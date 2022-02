Speziali festeggia così l’addio alla mascherina

“Con le decisioni odierne del Consiglio federale, il Paese torna a respirare aria fresca. Il compito della politica è ora quello di ridare slancio a tutti i settori, creando le condizioni per una vera ripartenza a tutti i livelli, fatta di meno ostacoli burocratici e più spinta innovativa”. A ribadirlo il presidente del PLR ticinese Alessandro Speziali, che in un comunicato diramato dal partito saluta con favore le decisioni annunciate oggi dal Consiglio federale. Decisioni che “mostrano finalmente l’uscita, speriamo definitiva, dalla crisi pandemica e le sue restrizioni”, sottolinea il PLR.

Per celerabre il cosiddetto “Freedom Day”, Speziali ha postato una foto sul suo profilo Facebook, in cui appare con in mano una mascherina e un paio di forbici, pronte a dare un taglio a quello che ormai fa parte del recente passato. “Finalmente possiamo tornare a riprenderci la normalità. Libertà, responsabilità e fiducia”, commenta Speziali.