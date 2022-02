Dopo oltre una settimana dallo scoppio del rogo sul Monte Gambarogno il sindaco Gianluigi Della Santa inizia a vedere la luce in fondo al tunnel. Le raffiche fortissime di vento registrate nella giornata di ieri hanno fatto temere il peggio ai pompieri in azione ma fortunatamente – hanno fatto sapere i pompieri – la situazione ora sembra essere sotto controllo .

“Speriamo arrivi l’acqua” “Speriamo arrivi l’acqua”, commenta il sindaco Della Santa proprio nella giornata in cui tristemente si segnano due mesi esatti di siccità. “Un po’ di pioggia aiuterebbe non solo il Gambarogno ma tutto il Ticino”, aggiunge.

“Ancora presto per dare una cifra”

In generale è ancora presto capire a quanto ammonterà la fattura per il comune del Gambarogno. “È ancora presto per dare una cifra”, sottolinea il sindaco. I danni, comunque, sono molteplici. C’è una cospicua parte di bosco che è andata letteralmente in fumo, “era stato curato con grossi investimenti da parte dei patriziati e bisognerà con pazienza ricostruirla”, conclude.