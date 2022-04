“Sperano di tornare a breve ma la situazione è critica”

Halyna, ucraina di origine, vive in Ticino da ormai 6 anni. In Ucraina ha lasciato la sua famiglia, i genitori in particolare che dal primo giorno dell’invasione della Russia hanno vissuto un incubo.

“Uno shock per tutti”

“È stato uno shock per tutti e quando sentivo mia mamma mi raccontava che sentiva le sirene e ogni volta che mi addormentavo me le immaginavo anche io”, racconta Halyna ai microfoni di Radio3i. Anche se all’inizio i genitori non volevano andarsene, l’escalation del conflitto li ha obbligati a intraprendere il lungo viaggio verso la Svizzera.

“Chi vuole lasciare la propria casa?”

“Non volevano, ma in fondo chi vuole lasciare la propria casa?”. Dopo una settimana, sono arrivati in Ticino, “non avevano altra scelta”, racconta. “Mi hanno chiamato la sera prima e mi hanno avvisato che erano partiti”. Dopodiché, prosegue Halyna, “abbiamo avviato le pratiche e trovato un appartamento per loro. Le persone a Stabio hanno risposto davvero con grande solidarietà”.

La speranza rimane

Le speranze di tornare a breve in Ucraina si fa ogni giorno sempre più lieve. “La situazione è davvero critica, ma i miei parenti dicevano che dopo due settimane sarebbero tornati”, racconta Halyna. “Loro sperano di tornare per Pasqua ma non penso che sarà così. In ogni caso sono stati accolti e si trovano bene”.