Sottratti 12 milioni in bitcoin a un’azienda luganese

L’azienda PNetwork, attiva tra Lugano e Londra nel settore delle criptovalute, è stata vittima di un cripto-crimine lo scorso 19 settembre. Secondo quanto riferisce la Rsi, un hacker avrebbe sottratto alla ditta oltre 170 bitcoin, per un valore di circa 12 milioni di franchi, e li avrebbe versati nel proprio portafoglio virtuale. Dal momento che le transazioni sono registrate, il criminale è obbligato a tenere i soldi fermi nel suo conto. Il Ceo dell’azienda ha detto alla Rsi che ci sono delle piste da seguire per trovare l’autore del fatto. PNetwork ha elaborato un sistema per risarcire i suoi clienti.