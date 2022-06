Sostanzialmente rispettato il salario minimo

Dall’entrata in vigore della legge sul salario minimo, si legge nel comunicato ella Commissione tripartita, i servizi della Divisione dell’economia hanno svolto un intenso e capillare lavoro di formazione e informazione, in collaborazione con la camera di commercio e le principali associazioni di categoria, con l’obiettivo di facilitare le aziende nell’applicazione della nuova legge.

Una strategia ad hoc Nel corso dell’autunno dello scorso anno, in vista dell’applicazione del salario minimo a partire da dicembre 2021, la Commissione ha elaborato e approvato una nuova strategia di controllo del mercato del lavoro. Lo scopo? Verificare il rispetto della legge sul salario minimo e constatare l’eventuale presenza di dumping salariale settoriale, ma anche verificare il rispetto dei normali contratti di lavoro.

I controlli Le verifiche vengono svolte a campione in tutti i settori economici, si legge nella nota stampa. Laddove si ritiene che il comparto sia più sensibile o che i salari siano più bassi i controlli sono maggiori. Fondamentali, in questo senso, sono le segnalazioni, alle quali viene puntualmente dato seguito.

Le infrazioni

In 7 casi la sanzione ha superato i duemila franchi (la multa è calcolata in base alla differenza tra il salario dovuto in base alla legge e a quello effettivamente versato). Sulle 50 infrazioni riscontrate oltre una trentina riguardano datori di lavoro oggetto di segnalazioni puntuali.